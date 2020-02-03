Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми. Артистка считает, что Татьяну Плаксину вынудили говорить об этом продюсеры ток-шоу "Звезды сошлись", которые оказывали на нее давление.

"Никогда бы не подумала, что она может такое говорить. И я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции", - рассказала Успенская.

По словам Успенской, накануне съемок передачи она поругалась с дочерью и Татьяна ушла из дома хлопнув дверью. Представители телеканала на протяжении трех дней удерживали ее и отобрали телефон, чтобы она сказала "жуткие вещи".