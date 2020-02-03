Актриса Мила Йовович стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. Девочка получила необычное имя — Озиан.
Сразу после родов в палате Милы собралась вся ее семья: супруг, режиссер Пол Андерсон и две старшие дочери — 12-летняя Эва и 4-летняя Дэшиел. Вместе они сделали фотоснимок на память и выложили его в Instagram.
Отмечается, что беременность далась Миле сложно: актриса жаловалась, что набрала много лишних килограммов, она чувствует себя настоящей слонихой. Но больше всего актриса боялась угрозы выкидыша, ведь в 43 года шансы на такой исход увеличиваются. К тому же прошлая беременность актрисы завершилась трагически, когда она потеряла ребенка.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.