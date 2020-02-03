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Мила Йовович стала матерью в третий раз

Шоу-бизнес

Актриса Мила Йовович стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. Девочка получила необычное имя — Озиан.

Сразу после родов в палате Милы собралась вся ее семья: супруг, режиссер Пол Андерсон и две старшие дочери — 12-летняя Эва и 4-летняя Дэшиел. Вместе они сделали фотоснимок на память и выложили его в Instagram.

Актриса пожаловалась на трудную беременность

Отмечается, что беременность далась Миле сложно: актриса жаловалась, что набрала много лишних килограммов, она чувствует себя настоящей слонихой. Но больше всего актриса боялась угрозы выкидыша, ведь в 43 года шансы на такой исход увеличиваются. К тому же прошлая беременность актрисы завершилась трагически, когда она потеряла ребенка.

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