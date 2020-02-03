Собчак будет вести новое шоу на "Первом канале"

Телеведущая Ксения Собчак планирует выпустить свое шоу на "Первом канале". Информация о новом проекте приводится на интернет-сайте телеканала, а также в Instagram-аккаунте журналистки.

"Флешмоб с ванной продолжается", — написала Собчак в соцсети и сопроводила пост видеороликом со своим участием.

При этом Ксения пояснила, что ролик был снят ее настоящим мужем — режиссером Константином Богомоловым.

В анонсе новой телепередачи телезвезда, лежа в ванне, отвечает на звонок некого Андрея (возможно, Андрея Малахова, экс-ведущего передачи "Пусть говорят").

"Привет, Андрей. Что, затопила? Ну извини, я слишком тщательно готовлюсь к выходу. И тебе, кстати, не лишним было бы сделать ремонт", — сказала она в трубку.

Как сообщили на "Первом канале", шоу Ксении Собчак появится в эфире в ближайшем будущем.