Телеведущая Ксения Собчак планирует выпустить свое шоу на "Первом канале". Информация о новом проекте приводится на интернет-сайте телеканала, а также в Instagram-аккаунте журналистки.
"Флешмоб с ванной продолжается", — написала Собчак в соцсети и сопроводила пост видеороликом со своим участием.
При этом Ксения пояснила, что ролик был снят ее настоящим мужем — режиссером Константином Богомоловым.
В анонсе новой телепередачи телезвезда, лежа в ванне, отвечает на звонок некого Андрея (возможно, Андрея Малахова, экс-ведущего передачи "Пусть говорят").
"Привет, Андрей. Что, затопила? Ну извини, я слишком тщательно готовлюсь к выходу. И тебе, кстати, не лишним было бы сделать ремонт", — сказала она в трубку.
Как сообщили на "Первом канале", шоу Ксении Собчак появится в эфире в ближайшем будущем.
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