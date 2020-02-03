Певица MaкSим попала в больницу

Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой), Маргарита Соколова, рассказала журналистам о состоянии здоровья певицы.

Она отметила, что у артистки имеются проблемы с сосудами головного мозга, а также ушибы позвоночника. Соколова также пояснила, что определенного диагноза медики пока не поставили.

"Случилось обострение: мы только приступили к работе, ей казалось, что все нормально. Сейчас у нее возникли осложнения", — сказала Соколова.

Также она добавила, что певице трудно засыпать из-за головной боли. Кроме этого, МакSим мучают боли в ногах.