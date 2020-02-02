Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать. Признание женщина сделала в эфире программы "Звезды сошлись". По ее словам, Успенская запирала ее в квартире и душила, а также грозилась, что "вызовет санитаров и ее заколют".
В итоге Татьяну Плаксину отправили на лечение в специальную клинику в Коста-Рику. Успенская лечила свою дочь от наркотической зависимости.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.