Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать. Признание женщина сделала в эфире программы "Звезды сошлись". По ее словам, Успенская запирала ее в квартире и душила, а также грозилась, что "вызовет санитаров и ее заколют".

В итоге Татьяну Плаксину отправили на лечение в специальную клинику в Коста-Рику. Успенская лечила свою дочь от наркотической зависимости.