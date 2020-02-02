Мать Тимати холодно отозвалась о невестке

60-летняя Симона Юнусова косвенно подтвердила слухи о том, что находится не в очень хороших отношениях с с возлюбленной своего сына Анастасией Решетовой. Один из подписчиков матери Тимати в Instagram поинтересовался у нее, почему она почти не публикует фото с Решетовой. "Похоже, что вы не считаете ее членом своей семьи", - отметил поклонник.

Юнусова ответила, что "никогда не мечтала о дочери".