Звезда "Камеди клаб" Марина Кравец забеременела

35-летняя звезда "Камеди клаб" Марина Кравец была замечена с округлившимся животом на одном из корпоративов. Пользователи предположили, что она находится уже на седьмом месяце беременности.

Кравец вышла замуж за сценариста Аркадия Водахова еще в 2013 году. Ранее она рассказывала, что находится с ним в отношениях еще со студенческих лет. Также Кравец хвасталась своими чудесными отношениями с мужем. По ее словам, они друг друга не ревнуют и полностью доверяют.