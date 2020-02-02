Подписчики Любови Толкалиной в Instagram часто отмечают, что женщина сногсшибательно выглядит в свои 41 год. На днях актриса показала один из своих любимых "экспресс-методов" омоложения. Толкалина выложила видеозапись, на котором запечатлено ее обожженное лицо.
"Вы часто спрашиваете о секретах по уходу за собой, вот ловите один маленький , но важный секретик.... Лайфхак прост - спасибо , Друг мой- лазер!", - подписала видео актриса.
Многие подписчики испугались за актрису и начали спрашивать, скоро ли пройдут ярко выраженные ожоги на лице. Толкалина ничего не ответила, но на следующий день выложила фотографию, на которой ожогов уже нет.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.