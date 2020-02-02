Любовь Толкалина показала ожоги на лице

Подписчики Любови Толкалиной в Instagram часто отмечают, что женщина сногсшибательно выглядит в свои 41 год. На днях актриса показала один из своих любимых "экспресс-методов" омоложения. Толкалина выложила видеозапись, на котором запечатлено ее обожженное лицо.

"Вы часто спрашиваете о секретах по уходу за собой, вот ловите один маленький , но важный секретик.... Лайфхак прост - спасибо , Друг мой- лазер!", - подписала видео актриса.

Многие подписчики испугались за актрису и начали спрашивать, скоро ли пройдут ярко выраженные ожоги на лице. Толкалина ничего не ответила, но на следующий день выложила фотографию, на которой ожогов уже нет.