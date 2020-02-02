Миро обвинила певицу МакSим в алкоголизме

Известный блогер Лена Миро жестко раскритиковала российскую певицу МакSим, менеджер которой недавно объяснил о ее уходе со сцены. Сообщалось, что певица завершает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем, которые были спровоцированы аварией в 2019 году.

По мнению Миро, МакSим не первая исполнительница, получившая травмы, но не каждая из них "имеет на лице характерный отёк, свойственный алкоголичкам".