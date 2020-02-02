Известный блогер Лена Миро жестко раскритиковала российскую певицу МакSим, менеджер которой недавно объяснил о ее уходе со сцены. Сообщалось, что певица завершает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем, которые были спровоцированы аварией в 2019 году.
По мнению Миро, МакSим не первая исполнительница, получившая травмы, но не каждая из них "имеет на лице характерный отёк, свойственный алкоголичкам".
"Далеко не каждая из этих женщин сталкивается с набором веса, который также характерен для пьющих баб", - написала блогер.
"Что бы вы подумали о пьяном таксисте, сев на заднее сидение его автомобиля? Или о пьяненькой учительнице в школе? Или о нетрезвом докторе? Правильно: вы бы подумали, что этот персонаж - пьяница. Точно такое же должно быть отношение и к артисту", - рассказала Миро о злоупотреблении алкоголем на концертах.
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