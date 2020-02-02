51-летняя Светлана Бондарчук полностью оголилась для Instagram

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана регулярно выкладывает откровенные фото на свою страницу в Instagram. Но на этот раз она превзошла саму себя. На странице 51-летней женщины появилось видео, на котором она полностью оголилась.

На видеозаписи видно, что Светлана Бондарчук поднимается с постели, собирает волосы в пучок, затем раздвигает шторы и выходит на балкон. Примечательно, что на женщине совсем нет одежды. Даже поклонники Светланы Бондарчук устали от подобных проявлений, поэтому женщина нарвалась на негативные комментарии, которые постепенно перерастают в травлю.