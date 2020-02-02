Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана регулярно выкладывает откровенные фото на свою страницу в Instagram. Но на этот раз она превзошла саму себя. На странице 51-летней женщины появилось видео, на котором она полностью оголилась.
На видеозаписи видно, что Светлана Бондарчук поднимается с постели, собирает волосы в пучок, затем раздвигает шторы и выходит на балкон. Примечательно, что на женщине совсем нет одежды. Даже поклонники Светланы Бондарчук устали от подобных проявлений, поэтому женщина нарвалась на негативные комментарии, которые постепенно перерастают в травлю.
"Светлана, не надо трясти своими оладьями!", "Слишком много ню. Не понимаю, зачем?", "Это что за порно от бабушки", "Оденься", - пишут подписчики Бондарчук.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.