Сергей Бодров младший несколько раз побывал в США во время съемок фильма "Брат 2". Он говорил, что ему жаль тех, кто переехал туда из России. Журналисты "Царьграда" вспомнили слова Бодрова младшего о Соединенных Штатах Америки после съемок фильма "Брат 2".

"Многие из России хотели сюда попасть, остаться, - отмечал Бодров-младший. - Я не осуждаю таких людей, мне их даже жаль. Русские мигранты, наши с вами соотечественники, с которыми я здесь общался, не показались мне счастливыми людьми", - приводит слова Бодрова "Царьград".

"Силы в Америке нет, хотя многие со мной не согласятся. Это их мнение, но я считаю, что сила в людях должна быть - тогда им везде будет хорошо, - говорил Бодров. - А жить лучше всего на родине, я считаю так", - отмечал актер.