Телегин больше не скрывает отношения с Гончар

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин перестал скрывать свои отношения со светской львицей Марией Гончар. Пара стала вместе появляться на светских мероприятиях. Более того, хоккеист недавно представил свою новую девушку друзьям.

Ранее Телегин не афишировал свои отношения с Марией Гончар, поскольку это могло стать причиной развода с Пелагеей. Недавно хоккеист даже отправился в Мюнхен со своей новой девушкой. О самой Марии Гончар известно не много. Она родилась в обеспеченной семье и принадлежит к "золотой молодежи". Посещает светские мероприятия и тусовки.