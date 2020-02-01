Представителем России на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году может стать певец Александр Панайотов. Об этом сообщил композитор и продюсер Игорь Крутой. По его словам, вероятность этого "процентов девяносто".
Ранее Константин Эрнст утверждал, что с кандидатурой представителя России на "Евровидении" определяются до конца февраля. Представитель Панайотова отказался от комментариев. "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.