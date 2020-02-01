Игорь Николаев рассказал, что в самолет, в котором он летел в США, попала молния. Однако другие пассажиры отказались ему поверить.

"В нас попала молния. Я сидел в проходе - и вдруг передо мной возник вибрирующий, ослепительный бело-синий столб диаметром сантиметров двадцать. Самое интересное, что рейс был дневной, но все пассажиры почему-то спали, как будто впали в летаргический сон. Я потом спрашивал: "Вы молнию видели?" - "Нет". Но молния была, потому что самолет сразу ушел на аварийную посадку, и его заменили на другой лайнер", - сообщил певец.