В российских СМИ появилась информация о романе Надежды Бабкиной с Александром Розенбаумом. Об рассказала сама певица. По ее словам, это была "удивительная история". Сообщается, что Розенбаум и Бабкина состояли в отношениях около двух лет.
"У меня было ощущение, что оба мы очень спешим. Мы поглощали каждую секунду, наполняли себя чем-то новым, необыкновенным, важным", - пояснила певица.
"Это был какой-то эмоциональный всплеск, который активизировал мое творчество... Расстались легко, но переживали - я, во всяком случае - очень долго", - добавила Бабкина.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.