В российских СМИ появилась информация о романе Надежды Бабкиной с Александром Розенбаумом. Об рассказала сама певица. По ее словам, это была "удивительная история". Сообщается, что Розенбаум и Бабкина состояли в отношениях около двух лет.

"У меня было ощущение, что оба мы очень спешим. Мы поглощали каждую секунду, наполняли себя чем-то новым, необыкновенным, важным", - пояснила певица.

"Это был какой-то эмоциональный всплеск, который активизировал мое творчество... Расстались легко, но переживали - я, во всяком случае - очень долго", - добавила Бабкина.