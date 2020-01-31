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Источник Правда.Ру

СМИ: у Надежды Бабкиной был роман с Александром Розенбаумом

Шоу-бизнес

В российских СМИ появилась информация о романе Надежды Бабкиной с Александром Розенбаумом. Об рассказала сама певица. По ее словам, это была "удивительная история". Сообщается, что Розенбаум и Бабкина состояли в отношениях около двух лет.

"У меня было ощущение, что оба мы очень спешим. Мы поглощали каждую секунду, наполняли себя чем-то новым, необыкновенным, важным", - пояснила певица.

"Это был какой-то эмоциональный всплеск, который активизировал мое творчество... Расстались легко, но переживали - я, во всяком случае - очень долго", - добавила Бабкина.

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