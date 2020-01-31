Ксению Собчак сняли с рейса в столичном аэропорту

Телеведущая Ксения Собчак была снята с рейса авиакомпании "Россия", направлявшегося из Внуково в Пулково.

Как передает Telegram- канал Mash, Собчак отказалась пристегнуться во время длительного ожидания вылета самолета.

Как написала телеведущая в своем Telegram-канале, вылет рейса задерживали на 1,5 часа из-за режима "закрытого неба" над аэропортом.

"Ждать отправки в Питер из-за пролета начальников я не желаю", — написала Собчак.

Из-за отказа выполнять рекомендации бортпроводников Ксению проводили до выхода из лайнера. На земле ее встретили сотрудники транспортной полиции, составившие протокол.