Подписчики сравнили певца Шуру с Пугачевой

Известный певец Шура (Александр Медведев) разместил студийный снимок в Instagram в образе эпохи Возрождения — в парике и костюме с гофрированным воротником.

"Путешествие в сказку продолжается. На какого героя я похож?" — спросил певец у поклонников.

Большому числу комментаторов показалось, что Шура в новом облике схож с Аллой Пугачевой. Как заметил один из подписчиков, что так могла бы выглядеть знаменитая певица, если бы поменяла пол. Также некоторые сравнили исполнителя со шляпником из "Алисы в стране чудес", маркизом де Садом, Пьеро и даже коронавирусом.