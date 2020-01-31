Пелагея набрала лишние килограммы после развода

Поклонники певицы Пелагеи заподозрили, что на ее фигуре отразился перенесенный стресс. Они выразили надежду, что Пелагея все же вернет себе форму.

Напомним, когда Пелагея стала известной певицей, она была довольно полной, и зрители привыкли к этому. Но когда артистка встретила своего бывшего мужа, Ивана Телегина, она кардинально изменила свой внешний вид.

Так, певица похудела и даже после рождения ребенка быстро привела себя в форму. Также Пелагея изменила прическу, цвет волос и стала носить другую одежду. Пелагея превратилась в современную модную даму.

Талия у Пелагеи заметно увеличилась. Из-за развода с Телегиным?

Но недавно на видео перед пользователями она предстала в совершенно ином виде. Оказалось, что талия у артистки заметно увеличилась. На фотоснимках со дня рождения дочери певица подкорректировала фигуру при помощи редакторов.

Как подозревают поклонники, причиной набора лишних килограммов стал стресс из-за недавнего развода. Сама певица пока не давала никаких комментариев по изменениям в своем внешнем виде.