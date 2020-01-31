СМИ: супруга Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери

Несколько дней назад, 29 января, популярный музыкант и певец Дмитрий Маликов отпраздновал юбилей — 50-й день рождения.

Первыми фотоснимками с празднования юбилея отца поделилась его дочь Стефания.

На одной из фото Дмитрий стоит рядом со своими детьми и держит сына на руках, также рядом стоит его супруга Елена. На втором плане дом семьи украшают праздничные воздушные шары. Все выглядят очень счастливыми.

При этом хейтеры клана Маликовых обратили внимание, что Елена выглядит даже моложе своей дочери. Очевидно, имели место дело косметологические манипуляции. Пользователи Сети сделали вывод, что

"жена Дмитрия сделала множество "уколов красоты".

Как предположили подписчики, Елена Маликова решила улучшить внешность и посетила косметологический салон перед юбилеем мужа.