Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга

Балерина Анастасия Волочкова заинтриговала фанатов местом проведения своей брачной ночи. В соцсети она разместила фотоснимок обложки нового выпуска газеты, яркий заголовок которой транслирует, что ответ можно будет прочитать в номере.

Так, первая полоса "Комсомольской правды" сообщает о том, что скоро Волочкова создаст семью. Почти на всю страницу издания размещается фото звезды, позирующей в строгом белом брючном костюме с глубоким вырезом, подчеркивающим грудь.

Как оказалось, первая брачная ночь молодоженов пройдет в шикарной квартире-"музее", похожей на дворец. Помещение в 200 квадратных метров в центре города Санкт-Петербурга для балерины некогда покупал за 130 миллионов рублей ее экс-возлюбленный Сулейман Керимов.