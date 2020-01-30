Проклова: Петросян развращает общество

Известная актриса Елена Проклова в интервью одному из изданий заявила, что юмор Евгения Петросяна ведет к "развращению общества".

Артистка считает, что Евгению Вагановичу очень повезло, что "какая-то молодая женщина захотела иметь с ним отношения". Проклова не понимает негодования Петросяна по поводу ее мнения об этих отношениях, которое она высказала в эфире программы "Пусть говорят".