Известная актриса Елена Проклова в интервью одному из изданий заявила, что юмор Евгения Петросяна ведет к "развращению общества".
Артистка считает, что Евгению Вагановичу очень повезло, что "какая-то молодая женщина захотела иметь с ним отношения". Проклова не понимает негодования Петросяна по поводу ее мнения об этих отношениях, которое она высказала в эфире программы "Пусть говорят".
"Пусть радуется жизни на том уровне, на котором он способен ее постичь. Я только выразила свое мнение по поводу тех вопросов, которые мне задавали. У него есть право думать обо мне все, что ему захочется", — заключила она.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.