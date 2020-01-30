По делу о теракте на концерте Киркорова прошло первое слушание

В Южном окружном военном суде прошло первое слушание по делу о подготовке теракта на выступлении Филиппа Киркорова в городе Махачкала в 2017 году. Подсудимые, которыми являются четыре выходца из Дагестана, отказались признать свою вину.

В числе обвиняемых — Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, Шамиль Магомедов и Хидирнеби Казуев. Их арестовали в октябре 2017 года после нахождения взрывного устройства. Впоследствии им было предъявлено обвинение в участии в деятельности террористических групп, нелегальном производстве и обороте оружия.

Согласно информации следствия, в мае 2017 года обвиняемые решили при помощи самодельного взрывного устройства осуществить теракт на концерте Киркорова, который должен был состояться в столице Дагестана 6 июля. Но исполнить свой план преступники не смогли из-за мощных мер безопасности.