Врач дал комментарий по предполагаемой болезни Заворотнюк

Известная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время, по информации различных СМИ, проходит лечение от рака мозга.

Также ряд изданий писали, что у артистки якобы глиобластома.

Напомним, родные Заворотнюк и она сама отказываются как-либо комментировать ситуацию. Последние сведения о здоровье актрисы появились в СМИ недавно, и они гласят, что актрису выписали из реабилитационного центра. Но конкретно о ее состоянии и перспективах выздоровления ничего не говорится.

Врач: глиобластома не дает шансов на жизнь

В комментарии специально для Правда.Ру хирург-онколог Михаил Давыдов пояснил, что нельзя сказать о точной причине развития такого рода опухолей. При этом он отметил, что данных о том, что процедура ЭКО может стать пусковым механизмом развития рака мозга, пока в медицине нет. Напомним, ранее некоторые издания предполагали, что именно процедура ЭКО, которая помогла Анастасии Заворотнюк стать матерью в третий раз, стала причиной ее серьезного недуга.

Также врач рассказал, что глиобластома считается неизлечимым заболеванием.