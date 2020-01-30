Очередной стих Шнурова - про "плюсы" коронавируса

Сергей Шнуров, лидер группировки "Ленинград" и член совета по культуре при Государственной Думе РФ, похоже, взял на себя миссию государственного поэта: в последнее время мало какое событие в России обходится без его стихотворного комментария.

Вот сегодня фронтмен "Ленинграда" высказал свое видение ситуации с распространением коронавируса из Китая. И со свойственным ему оптимизмом даже в ней нашел положительный момент. Стих, как всегда, музыкант опубликовал в Instagram.

"Вспыхнул вдруг коронавирус, у людей полно идей. Путешествуйте по миру, пока нет очередей", — дает совет Шнуров таким же неунывающим, как и он сам.

И еще один плюс, по версии Шнурова, — отсутствие китайских туристов

Это, по мнению поэта, позволит путешествовать с большим комфортом.

К слову, сегодня сразу два важных решения, которые должны будут способствовать профилактике появления коронавируса на территории России приняло правительство страны: приостановило железнодорожное сообщение с Китаем и закрыло границу на Дальнем Востоке.