Сергей Шнуров, лидер группировки "Ленинград" и член совета по культуре при Государственной Думе РФ, похоже, взял на себя миссию государственного поэта: в последнее время мало какое событие в России обходится без его стихотворного комментария.
Вот сегодня фронтмен "Ленинграда" высказал свое видение ситуации с распространением коронавируса из Китая. И со свойственным ему оптимизмом даже в ней нашел положительный момент. Стих, как всегда, музыкант опубликовал в Instagram.
"Вспыхнул вдруг коронавирус, у людей полно идей. Путешествуйте по миру, пока нет очередей", — дает совет Шнуров таким же неунывающим, как и он сам.
Это, по мнению поэта, позволит путешествовать с большим комфортом.
К слову, сегодня сразу два важных решения, которые должны будут способствовать профилактике появления коронавируса на территории России приняло правительство страны: приостановило железнодорожное сообщение с Китаем и закрыло границу на Дальнем Востоке.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.