Отец ныне покойного музыканта Децла, продюсер Александр Толмацкий, потребовал провести ДНК-тест для внука Тони. Об этом на днях говорилось в программе Андрея Малахова.
Вдова рэп-музыканта Юлия Киселева, которая на протяжении года скрывалась от родственников супруга, а также избегала разговоров с представителями СМИ, заявила, что продюсер с женой якобы "выставили внука на улицу".
Напомним, весной прошлого года Александр Толмацкий рассказывал о депрессии сына и его ссорах с женой.
"Она вымотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком", — заявил продюсер. Он также подчеркнул, что Децл не записан как отец своего сына Тони, а его супруга не желает вписывать его в свидетельство о рождении.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.