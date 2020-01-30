Отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука

Отец ныне покойного музыканта Децла, продюсер Александр Толмацкий, потребовал провести ДНК-тест для внука Тони. Об этом на днях говорилось в программе Андрея Малахова.

Вдова рэп-музыканта Юлия Киселева, которая на протяжении года скрывалась от родственников супруга, а также избегала разговоров с представителями СМИ, заявила, что продюсер с женой якобы "выставили внука на улицу".

Напомним, весной прошлого года Александр Толмацкий рассказывал о депрессии сына и его ссорах с женой.