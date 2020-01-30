Дана Борисова показала лишние килограммы

Телеведущая Дана Борисова провела январские каникулы на Самуи. Она решила отдохнуть и зарядиться бодростью там, где несколько лет назад проходила реабилитацию и лечилась от наркозависимости.

Сейчас Дана активно выкладывает пляжные снимки, сделанные в Таиланде. На одном из фото она позирует в слитном купальнике кирпичного оттенка. При этом подписчики заметили, что телезвезда набрала немалый лишний вес. Так, по фото видно, что бедра Борисовой стали более крупными, а на животе образовались складки.

Поклонники спросили у знаменитости, каков ее текущий вес. Услышав ответ 53 килограмма, они ей не поверили.