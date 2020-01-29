Елена Князева может быть больна коронавирусом

Известная российская певица Елена Князева была экстренно госпитализирована в Таиланде с подозрением на китайский коронавирус. Сама исполнительница рассказала, что ей стало резко плохо, повысилась температура. Ее срочно доставили в больницу, где назначили капельницу.

"Я выступала на частном мероприятии на острове Самуи по поводу празднования китайского Нового года - для всей Азии это большой праздник, который отмечается с размахом. Этот год не стал исключением, несмотря на вирус и связанные с ним сложности и ограничения. Прямо во время выступления мне стало плохо. Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку (дело было в одном из дорогих отелей).

Поскольку мне предстояло еще ехать обратно домой, на соседний остров (Ко Панган), то я выпила жаропонижающее, противовирусное, анальгетик - все сразу. Мне на время полегчало, но когда я добралась до дома, стало еще хуже. По страховке я вызвала "скорую" (в этом году я первый раз сделала самую дорогую страховку), меня сразу забрали в госпиталь, где прямо в Emergency room взяли кровь, измерили температуру и забрали в инфекционку. Поставили огромную капельницу, так как у меня было сильное обезвоживание и температура 38,2, забрали телефоны, и сутки я пролежала под капельницами до момента, когда анализы были готовы.Несмотря на серьезные обследования, этимология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения.

К счастью, после капельниц мне стало намного лучше. Хочу отметить профессионализм врачей и медсестер - все действовали слаженно, как по инструкции. Кстати, больница была переполнена - люди лежали даже в коридоре. Несмотря на панику, персонал сохранял спокойствие. У меня подозревали коронавирус, но, хоть и очень похожие симптомы, он не подтвердился", - рассказала Князева WomanHit.ru.