Волочкова планирует через суд взыскать с экс-супруга 3 млн долларов

Балерина Анастасия Волочкова планирует подать в суд на своего бывшего супруга.

Как передает издание СтарХит, она хочет взыскать с него 3 миллиона долларов. По признанию артистки, когда она вышла замуж за Игоря Вдовина, то взяла на себя материальное обеспечение семьи.

По ее словам, у супруга возникли проблемы с бизнесом, из-за чего он занял у балерины 3 миллиона долларов, которые до сих пор ей не вернул.

"Эта история длится уже десять лет. Но в этом году я намерена бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написала. Думаю, что этому человеку в жизни все возвратится бумерангом", — заявила Анастасия.

Также она добавила, что Вдовин содержит на ее деньги своих женщин и детей.