Балерина Анастасия Волочкова планирует подать в суд на своего бывшего супруга.
Как передает издание СтарХит, она хочет взыскать с него 3 миллиона долларов. По признанию артистки, когда она вышла замуж за Игоря Вдовина, то взяла на себя материальное обеспечение семьи.
По ее словам, у супруга возникли проблемы с бизнесом, из-за чего он занял у балерины 3 миллиона долларов, которые до сих пор ей не вернул.
"Эта история длится уже десять лет. Но в этом году я намерена бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написала. Думаю, что этому человеку в жизни все возвратится бумерангом", — заявила Анастасия.
Также она добавила, что Вдовин содержит на ее деньги своих женщин и детей.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.