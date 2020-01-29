Супруга Заворотнюк заметили в обществе других женщин

Муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, был замечен в обществе других женщин.

Напомним, супруга знаменитого фигуриста, актриса Анастасия Заворотнюк, в настоящее время борется с онкологией головного мозга. Многие пользователи Сети предполагают, что фигурист уже подыскивает замену супруге.

Так, недавно Чернышева снова видели в обществе его партнерши Наоми Ланг. Судя по фотокадрам, которые распространили средства массовой информации, фигурист сильно изменился внешне: он убрал бороду и сделал на волосах мелирование.