Звезда КВН Овик Григорян впал в кому

Известный участник "Клуба веселых и находчивых" Овик Григорян впал в кому и сейчас находится в тяжелом состоянии. Сейчас юмористу требуется операция, которую медики не могут провести.

"23 января Овик потерял сознание, и его забрали в реанимацию с диагнозом "аневризма". Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя", — сообщил брат Овика Гагик Григорян.

На странице "Армянской сборной" в социальной сети "ВКонтакте" есть информация, что гематома образовалась у Григоряна из-за перенесенного инсульта, который произошел 8 января. Позже медики выписали юмориста из больницы.