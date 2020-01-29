Боярский разозлил Кудрявцеву и Бледанс своим мнением про поздних детей

Звезды шоу-бизнеса дали комментарий журналистам по поводу недавнего высказывания Михаила Боярского, назвавшего рождение ребенка старости "придурью".

Напомним, в одном из телеэфиров актер подчеркнул, что если его супруга подойдет к нему с такого рода предложением, он решит, что у нее "не все в порядке с головой".

"В старости родить ребенка — придурь", — заявил Боярский.

На это высказывание народного артиста отреагировали звезды, которые завели детей после 40 лет. Так, Эвелина Бледанс, у которой второй сын родился, когда ей было 43 года, считает, что она не настолько "старый родитель", чтобы как-то комментировать высказывание актера.

"Пусть говорит, что угодно. Не буду перечить Боярскому", — заявила артистка.

А телеведущая Лера Кудрявцева, родившая дочь в 47 лет, проявила более эмоциональную реакцию.