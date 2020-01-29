Звезды шоу-бизнеса дали комментарий журналистам по поводу недавнего высказывания Михаила Боярского, назвавшего рождение ребенка старости "придурью".
Напомним, в одном из телеэфиров актер подчеркнул, что если его супруга подойдет к нему с такого рода предложением, он решит, что у нее "не все в порядке с головой".
"В старости родить ребенка — придурь", — заявил Боярский.
На это высказывание народного артиста отреагировали звезды, которые завели детей после 40 лет. Так, Эвелина Бледанс, у которой второй сын родился, когда ей было 43 года, считает, что она не настолько "старый родитель", чтобы как-то комментировать высказывание актера.
"Пусть говорит, что угодно. Не буду перечить Боярскому", — заявила артистка.
А телеведущая Лера Кудрявцева, родившая дочь в 47 лет, проявила более эмоциональную реакцию.
"Пусть Михаил Боярский пойдет на … со своими высказываниями", — заявила теледива.
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