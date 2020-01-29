В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой

Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.

Недавно Ольга организовала тайный девичник по случаю своего 34-летия, в котором по неясным причинам не приняла участие ее родная сестра. Как сообщают некоторые источники, на этом празднике Бузова совершенно не употребляла спиртное.

Фанаты Бузовой гадают: беременна или нет?

Теперь фанаты телезвезды с нетерпением ждут объявления о помолвке Бузовой и Манукяна. Некоторые полагают, что Ольга беременна, связывая это с изменениями в ее внешности: за последнее время она набрала немного лишнего веса. Многие отметили, что у нее стала больше грудь. Кто-то предположил, что имела место пластика, а другие — что певица беременна, пишет "СтарХит".