Соседов раскрыл подробности состояния Заворотнюк

Известный музыкальный критик Сергей Соседов дал комментарий по текущему состоянию актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время, по слухам, лечится от рака мозга.

Соседов: Заворотнюк не смогла на 100% раскрыть свой талант

В интервью изданию "Собеседник" Соседов пояснил, что Заворотнюк сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Он также поддержал родных артистки, которые решили не раскрывать информацию ни о болезни, ни о месте нахождения Анастасии.

"То, что ее лечение максимально закрыто, это на 100% правильно. Есть очень личные вещи, которые являются тайной. А что демонстрировать, чем хвастаться?"— сказал критик.

Также, по его мнению, Заворотнюк не удалось полностью реализовать свои творческие возможности. Журналист уверен, что в советское время ее карьера могла бы сложиться намного лучше.