Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены

Недавно известный музыкант Дмитрий Маликов рассказал в интервью журналистам о подробностях своей семейной жизни. Так, певец и композитор признался, что несмотря на долгий стаж брака, у него самого и у его супруги Елены — непростые характеры.

Отмечается, что даже через 30 лет отношений Дмитрий и Елена все также живут в гармоничном союзе, в котором почти не возникает крупных ссор. Но, по признанию артиста, мелкие конфликты в семье случаются.

Как отметил Дмитрий, это могут быть ссоры как по его вине, так и по вине его супруги. Певец объяснил, что он иногда пребывает в плохом настроении, но непростым нравом также славится и его жена.