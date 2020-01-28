Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"

Кинофильм о группе "Машина времени" к ее 50-летнему юбилею не будет снят по причине отсутствия финансирования. Об этом журналистам рассказал лидер коллектива Андрей Макаревич.

"Средств нет. Я не занимался самостоятельно поисками спонсорских денег, считаю это унизительным", — пояснил он.

Также Макаревич рассказал, что в министерстве культуры изначально хотели поддержать проект, но после решили отказать в финансовой помощи.

Как было запланировано, фильм будет состоять из нескольких новелл на основе композиций "Машины времени", и они будут сняты разными режиссерами.

Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.