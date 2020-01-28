Борис Грачевский с молодой супругой ждут пополнения в семье

Создатель всеми знаменитой программы для детей "Ералаш" Борис Грачевский в начале нового года рассказал журналистам, что его молодая супруга ждет ребенка.

Ранее жена Грачевского, Екатерина Белоцерковская, долгое время не выходила на публику, после чего распространились слухи, что она может быть "в положении". Сейчас же эта информация официально подтвердилась: недавно Екатерина появилась на мероприятии, где у нее виден большой живот.

После того как супруги сообщили о скором прибавлении в семье, Белоцерковская начала более активно участвовать в различных светских мероприятиях. Так, недавно она была замечена на премьере фильмы "Марафон желаний", куда она пришла со своим известным супругом.