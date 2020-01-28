Олег Газманов показал фото отдыха на Мальдивах

Несмотря на свой уже солидный возраст, известный музыкант Олег Газманов тщательно следит за своим здоровьем и внешним видом.

Даже находясь на отдыхе, певец старается правильно питаться, много плавать и отдыхать. В настоящее время он находится на Мальдивах, но и здесь артист не оставляет занятия спортом, параллельно принимая солнечные ванны.

Поклонники Газманова отметили его идеальную фигуру

Газманов на радость поклонникам выложил в своем Instagram видеоролик, где он ныряет в бассейн в откровенных плавках. Также музыкант решил повеселить фанатов и выложил кадры, где он исполняет забавный танец в шортах, подчеркивающий все достоинства его мужественной фигуры. Подписчики отметили, что певец выглядит намного моложе своего возраста и весьма привлекательно.