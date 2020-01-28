Кристина Орбакайте была вынуждена отменить все ближайшие концерты из-за травмы. Певица рассказала в Instagram, что сломала лодыжку при подготовке к выступлению.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки, нельзя наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру), даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", — написала Орбакайте в соцсети.