Изрядно помолодевшая Алла Пугачева недавно решила порадовать своих подписчиков в Instagram "утренней фотографией". Примадонна сфотографировалась с ярко-красной помадой на губах и подписала "С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я". Конечно, публикация вызвала у фанатов восторженные отзывы.
Но были и такие подписчики, которые подметили странности в последних фотографиях Аллы Борисовны. Некоторые пользователи посчитали, что после пластических операций у Пугачевой не закрывается рот.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.