Фанаты Пугчевой считают, что у певицы не закрывается рот после пластики

Изрядно помолодевшая Алла Пугачева недавно решила порадовать своих подписчиков в Instagram "утренней фотографией". Примадонна сфотографировалась с ярко-красной помадой на губах и подписала "С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я". Конечно, публикация вызвала у фанатов восторженные отзывы.

Но были и такие подписчики, которые подметили странности в последних фотографиях Аллы Борисовны. Некоторые пользователи посчитали, что после пластических операций у Пугачевой не закрывается рот.