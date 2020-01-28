Ранее пиар-директор Натальи Андрейченко сообщил журналистам, что не может связаться с актрисой. Сообщение представителя народной артистки взбудоражило соцсети. Поклонники начали предполагать, что могло случиться что-то страшное. Но "пропавшая" Андрейченко объявилась спустя сутки и на волне хайпа решила прорекламировать свой новый проект.

"Господи, спасибо вам большое за вашу любовь, за ваше сочувствие! И я хочу тоже сделать вам в ответ подарок за вашу любовь и сочувствие. Мы с моей командой готовились выпустить мои онлайн-курсы где-то в будущем, а сейчас я обещаю вам, они выйдут на этой неделе. Так что я дарю вам этот подарок за вашу любовь и сочувствие, спасибо вам. Как Мэри Поппинс говорила: "Карусель и приятная встреча". Так вот я вас приглашаю на эти встречи — вы получите такое удовольствие, и вы получите большие знания, очень интересные, которые основаны на моем личном опыте", — написала актриса в Instagram.