Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.

Как сообщает kp.ru, Ольга организовала для подруг вечеринку в ресторане, а Давид пригласил певца Рамиля.

"Брат, ты на нашей свадьбе будешь выступать", — написал он в Инстаграме.

Как передают СМИ, Манукян предложил Ольге руку и сердце во время их совместного отдыха в Таиланде. Девушка ответила на него согласием.

Напомним, Бузова в свое время достаточно тяжело пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. После три года певица ни с кем не состояла в серьезных отношениях.