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Виталий Гогунский после развода встречается со стриптизершей

Шоу-бизнес

Актер Виталий Гогунский в настоящее время находится в отношениях со стриптизершей, приехавшей покорять Москву из села Топчиха Алтайского края. Известно, что новую любовь звезды зовут Анастасия Разова. При этом она известна многим под фамилией Либерман.

Как пишут СМИ, девушка привыкла жить на широкую ногу. На ее странице в соцсети большое число полуобнаженных фотоснимков, при этом ужинает она в элитном ресторане "Пушкин", отдыхает на дорогостоящих курортах. Подруги Либерман в один голос заявляют, что

"в столицу она приехала, чтобы добиться красивой жизни".

Причем сразу же начала работать стриптизершей.

Знакомая Анастасии рассказала журналистам, что до Нового года с актером Виталием Гогунским, который в прошлом году оформил развод с женой, она ее ни разу вместе не видела. Очевидно, знакомство состоялось всего несколько недель назад. Сейчас между артистом и стриптизершей бурный роман. Звезду уже замечали в обществе девушки в столичном ресторане "Страна, которой нет", передает "СтарХит".

Темы роман развод виталий гогунский
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