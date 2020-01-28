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Агата Муцениеце выгораживает супруга-должника

Шоу-бизнес

Недавно в средствах массовой информации появились слухи, что актера Павла Прилучного разыскивают судебные приставы.

За артистом числится долг в размере около 150 тысяч рублей, который сложился из нескольких неоплаченных счетов.

При этом актриса Агата Муцениеце вступилась за мужа. По ее словам, очень занятый на работе Павел мог просто мог не найти времени для решения своих финансовых вопросов.

К тому же и сами налоговики не всегда работают четко. Агате, по ее словам, неоднократно приходилось лично ездить в инспекцию, когда у нее возникали вопросы.

Напомним, Прилучный ранее проживал в Новосибирске. Октябрьский районный суд города потребовал взыскать с артиста крупную сумму в счет имущественного, земельного и транспортного налогов. Также у него имеются и автомобильные штрафы.

В настоящее время Павел вместе с семьей живет в доме под Москвой.

Темы долг павел прилучный агата муцениеце
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