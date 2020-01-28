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Пригожин прокомментировал пять "Грэмми" Билли Айлиш

Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал радиостанции "Говорит Москва", что эту премию вручают не за музыкальные таланты.

"Грэмми" вручают не за вокал, а за активную работу и присутствие на мировой арене с той позиции, что и репертуар, и сам артист — все эти элементы дают такой результат. Данная премия оценивает деятельность исполнителя, его известность и популярность. Если  бы я входил в число членов жюри, я бы тоже присвоил номинацию Билли Айлиш за ее успех в карьере".

Пригожин также добавил, что хотел бы посотрудничать с певицей.

"С таким артистом — одно удовольствие. Поработать — это означает заработать вместе с ней. Это, безусловно, хорошая история. Было бы отлично. Но я точно осознаю, что я ей не нужен. Скорее, она мне нужна в этой ситуации", — заключил Пригожин.

грэмми билли айлиш иосиф пригожин
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