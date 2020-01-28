Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике вчера с подачи Яна Трунцева, директора актрисы, сообщили все СМИ, нашлась.
И прокомментировала возникшие "слухи".
Андрейченко рассказала о том, как провела те несколько дней, пока ее друзья "сходили с ума от беспокойства" в Instagram.
Актриса пишет, что в последнее время ей пришлось очень много работать, что она вымотана и ей необходимо было "восстановиться" и "прийти в себя перед новыми задачами". Поэтому она отключила телефон и уехала "в глубину джунглей"
"Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание. В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀
Меня привезли домой сегодня, в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон. Боже!!!!!!!!!!", — написала Андрейченко.
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