"Пропавшая в Мексике" Андрейченко вовсе и не пропадала

Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике вчера с подачи Яна Трунцева, директора актрисы, сообщили все СМИ, нашлась.

И прокомментировала возникшие "слухи".

Андрейченко рассказала о том, как провела те несколько дней, пока ее друзья "сходили с ума от беспокойства" в Instagram.

Где же была "пропажа"

Актриса пишет, что в последнее время ей пришлось очень много работать, что она вымотана и ей необходимо было "восстановиться" и "прийти в себя перед новыми задачами". Поэтому она отключила телефон и уехала "в глубину джунглей"