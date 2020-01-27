Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна. Трехлетнее одиночество после разрыва отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым, наконец-то, завершилось.

Ранее певица скрывала свой роман

Своего нового возлюбленного Давида Манукяна певица показала публике только в конце декабря, ранее певица тщательно скрывала свой роман от общественности. Известно, что после бракосочетания молодожены поселятся в квартире на Мосфильмовской, которую Ольга недавно купила за 120 миллионов рублей.

Пара уже живет вместе и совместно отдыхает: сначала они проводили время на горнолыжном курорте Куршевель, а после в январе полетели на отдых в Таиланд.

Давид преподнес Ольге на день рождения шикарный букет из 501-й розы и браслет от Gucci из золота 750-й пробы с бриллиантами. Цена такого украшения составляет около 408 тысяч 750 рублей.