Ольга Бузова отпраздновала день рождения в Москве

Известной российской телеведущей и певице Ольге Бузовой 20 января исполнилось 34 года. Праздник телезвезда отмечала в Таиланде с бойфрендом — блогером Давидом Манукяном. Но возвратившись из отпуска, она решила устроить себе еще одну вечеринку.

Фотоснимки с мероприятия Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что телеведущая пригласила на закрытую вечеринку только близких подруг. Певица устроила вечеринку в ресторане "Ласточка" в Москве. Среди приглашенных были Мария Погребняк, Инна Жиркова, Ассоль и другие.