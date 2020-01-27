Известной российской телеведущей и певице Ольге Бузовой 20 января исполнилось 34 года. Праздник телезвезда отмечала в Таиланде с бойфрендом — блогером Давидом Манукяном. Но возвратившись из отпуска, она решила устроить себе еще одну вечеринку.
Фотоснимки с мероприятия Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте.
Известно, что телеведущая пригласила на закрытую вечеринку только близких подруг. Певица устроила вечеринку в ресторане "Ласточка" в Москве. Среди приглашенных были Мария Погребняк, Инна Жиркова, Ассоль и другие.
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