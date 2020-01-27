Ответила да: Манукян сделал предложение Бузовой

Блогер Давид Манукян сделал предложение руки и сердца певице Ольге Бузовой. Об этом сообщила "Комсомольская правда". По информации издания, Бузова ответила положительно и выразила готовность связать свою жизнь с Манукяном.

Пара планирует поселиться в новой квартире Ольги Бузовой на Мосфильмовской улице. Стоимость квартиры оценивается в 120 миллионов рублей. Певица познакомилась с блогером на съемках своего клипа на песню "Лайкер".