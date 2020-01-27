Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев сообщил на своей странице в Instagram, что актриса пропала в Мексике. По его словам, последние дни она много работала в связи с запуском нового проекта. Последний раз ее видела подруга, которая живет в мексиканском городе Канкуне.

Подруга актрисы сообщила, что Андрейченко уезжала от нее с плохим самочувствием.

Она говорила о том, что ее клонит в сон. Сейчас Ян Трунцев пытается связаться с актрисой по телефону, но она не выходит на связь.