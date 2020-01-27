Пользователи заявили о схожести лиц Валерии и Иосифа Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин любит публиковать свое мнение по любому событию из российского шоу-бизнеса в своем "Инстаграм". Но иногда он просто выгружает фотоснимки своей семьи, чем радует своих подписчиков.

На одном из последних фото Пригожин находится в компании своей жены, певицы Валерии. Пара отдыхает в Дубае и выглядит довольной. При этом комментаторы в "Инстаграм" утверждают, что Пригожин и Валерия стали похожи друг на друга внешне.

А сама Валерия даже выложила снимок с наложением своего лица на лицо супруга. Фото получилось необычным, но пользователям понравилось.